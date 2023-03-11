Не открывал дверь, не отвечал на звонки: в запертой квартире в Новосибирске нашли мёртвого мужчину

В Новосибирске в запертой квартире нашли труп мужчины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске соседи и родственники не могли достучаться и дозвониться до жильца квартиры на улице Зорге. После безуспешных попыток взволнованные люди вызвали спасателей. Подтвердились самые страшные догадки.
– Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 19:45 10 марта. Спасатели вскрыли дверь, обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили тело мужчины 1962 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
Причину смерти установит судмедэкспертиза. Тело передали полицейским.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске в канализации на Невельского нашли расчлененный труп.
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