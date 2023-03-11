В Новосибирске в канализации на Невельского нашли останки человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в канализации на улице Невельского нашли труп. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях 11 марта.

– Труп нашли в канализации у дома 55 на Невельского. Тело было расчленено, – сообщают новосибирцы в телеграм-канале АСТ-Black

По словам очевидца, тело из коллектора доставали по частям. Он предположил, что погибшего убили и скинули в канализацию.

В СК РФ по НСО уточняют информацию о случившемся.

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