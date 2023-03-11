Следователи проводят проверку после обнаружения трупа в канализации на Невельского в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске СК проводит проверку после того, как из коллектора на Невельского вытащили труп. Очевидцы утверждают, доставили тело по частям. Так как кто-то, по их словам, его расчленил. В случившемся разберутся следователи.
– Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Назначена судмедэкспертиза. Она установить причину смерти человека.
После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.
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