В Новосибирске до 15 марта ограничили проезд по Семьи Шамшиных и 3-го Интернационала

Проезд по улицам ограничат до 15 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 10 по 15 марта ограничили проезд по улицам Семьи Шамшиных и 3-го Интернационала.

По Шамшиных проезжая часть сужена на 4,5 метра в районе школьного здания по Октябрьской, 89а. Там дорожники устраняют просадку асфальта.

По улице 3-го Интернационала полностью перекрыт проезд у дома по дома Добролюбова, 18/1. Связано это с аварией на водопроводе.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей с 1 апреля по 15 июня закроется проезд по улице Кубовой. Объезд обеспечат по улице Лобачевского.

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