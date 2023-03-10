В Новосибирске до 15 марта ограничили проезд по Семьи Шамшиных и 3-го Интернационала

Проезд по улицам ограничат до 15 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 10 по 15 марта ограничили проезд по улицам Семьи Шамшиных и 3-го Интернационала.
По Шамшиных проезжая часть сужена на 4,5 метра в районе школьного здания по Октябрьской, 89а. Там дорожники устраняют просадку асфальта.
По улице 3-го Интернационала полностью перекрыт проезд у дома по дома Добролюбова, 18/1. Связано это с аварией на водопроводе.
Напомним, что из-за ремонта теплосетей с 1 апреля по 15 июня закроется проезд по улице Кубовой. Объезд обеспечат по улице Лобачевского.
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