В Новосибирске до 15 июня закроют проезд по улице Кубовой

В Новосибирске закроют проезд по улице Кубовой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске закроют проезд по улице Кубовой. Ограничения начнут действовать с 1 апреля, сообщили в мэрии города.
Ограничения вводятся в два этапа. Первый − с 1 апреля по 15 мая 2023 года. На этом этапе проехать нельзя будет по следующим участкам: от здания на Кубовой, 42 до жилого дома на Кубовой, 94; от перекрестка улиц Кубовой и Петрозаводской у жилого дома на Кубовой, 99/1 до здания, расположенного по адресу Промышленная, 4а, корпус один.
− Объезд будет обеспечен по улицам Лобачевского и Кубовой, − сообщили в мэрии Новосибирска.
Второй этап ограничений будет действовать с 15 мая по 15 июня. В этот период закроют проезд от перекрестка в районе здания на Промышленной, 4а, корпус один до здания на Промышленной, 4а. Объезд будет открыт по улицам Лобачевского и Кубовой.
В мэрии объяснили, что Кубовую будут закрывать из-за работ с теплосетями.
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