В Новосибирске задержали поджигателя центра сбора гумпомощи на ОбьГЭСе

В Новосибирске задержали поджигателя центра сбора гуманитарной помощи на ОбьГЭСе. Фото: "На ОбьГЭСе"

В Новосибирске задержали поджигателя центра сбора гуманитарной помощи на ОбьГЭСе. Напомним, случился инцидент 6 марта, около половины четвертого утра на улице Новоморской, 12.

Поджигатели разбили стекло и бросили в комнату горящую тряпку, пропитанную горючей жидкостью. Сработала сигнализация, охрана предприятия, прибывшая на вызов, потушила огонь самостоятельно.

Подозреваемым в преступлении оказался 23-летний житель Красноярского края — полиция нашла его меньше, чем за пять дней. По данным издания «Навигатор», сам молодой человек утверждает, что выполнял заказ.

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