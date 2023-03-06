В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи на ОбьГЭСе

В новосибирском ресурсном центре произошел пожар. Фото: "На ОбьГЭСе".

В ночь на понедельник, 6 марта, в Новосибирске произошел пожар в координационном центре «Активный город» на улице Новоморской, 12. Там собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети для мобилизованных, сообщили в группе «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте».

Вандалы хотели поджечь комнату-музей. Фото: "На ОбьГЭСе".

– Сегодня ночью совершена попытка поджога музейной комнаты Ресурсного центра. Около недели назад была ещё одна попытка поджога, но тогда она не удалась, – рассказали сотрудники центра.

Злоумышленники разбили стекло и забросили в здание горящую тряпку, сработала сигнализация. Возгорание быстро потушили охранники.

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