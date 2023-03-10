Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации 5-летнего мальчика под Новосибирском

Правоохранители проводят проверку. Фото: Соцсети/Юлия ПЫХАЛОВА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после госпитализации 5-летнего мальчика с подозрением на алкогольное отравление под Новосибирском. Ребенок попал в чулымскую больницу 1 марта в тяжелом состоянии. Диагноз не подтвердился, однако правоохранители начали проверять семью и органы опеки. Оказалось, что родители мальчика пьющие.

— Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, принять меры к установлению всех обстоятельств, способствовавших произошедшему, и их устранению, а также представить доклад о его ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что сейчас идет процессуальная проверка.

Напомним, со слов соседей, родители мальчика безработные. Они получают пособия за трех детей, но тратят их не на семью, а на алкоголь. Детей опека уже забирала и не раз, но всегда возвращала.

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