«У них уже забирали детей»: соседи рассказали о новосибирской семье, в которой у мальчика заподозрили отравление алкоголем

Мальчика забрали в больницу в начале месяца. Фото: Соцсети/Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области у пятилетнего мальчика заподозрили алкогольное отравление. Ребенок попал в чулымскую больницу 1 марта. Местные жители бьют тревогу: по их словам, родители ребенка - алкоголики, не работают, воруют, нормальной еды дома не бывает. Но первоначальное предположение оказалось ложным: алкоголя в крови ребенка нет. Тем не менее родители явно виновны в том, что ребенок попал в больницу, ведь опека собирается лишить отца и мать прав. Прокуратура в свою очередь проверяет органы опеки. Как стало известно КП-Новосибирск, детей уже изымали из семьи, но вернули обратно.

ЖИВУТ НА ПОСОБИЯ

Елена*, мать троих детей, живет в Чулыме вместе с мужем, вторым по счету. Старшей дочке 11 лет, младшей - 4 года, а сыну 5 лет, именно он и попал в больницу. По словам местных жителей, его родители - безработные алкоголики. Получают детские пособия и сразу бегут в магазин, но не за игрушками для детей, а за бутылкой.

- Говорят, то Лена вместе с супругом пьет, то они закодировались. Еще говорили, что они воруют водку из магазинов. Чужая семья - потемки. И детей у них уже забирали, но потом опека возвращала их обратно, - рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи. - У них совместные сын и дочка, а старшая девочка - от другого. Вот как Лена с новым мужем сошлась, так и начала пить.

1 марта средний ребенок попал в Чулымскую ЦРБ. Изначально врачи предполагали, что мальчик отравился алкоголем. Об этом КП-Новосибирск сообщила одна из соседок семьи, чей родственник работает в больнице.

- Говорят, что у мальчика было истощение и отравление. И будто бы его еще отец в лоб стукнул чем-то, а на самом деле никто не знает, что произошло, - говорит одна из местных жительниц.

РАЙОННУЮ ОПЕКУ ЖДЕТ ПРОВЕРКА

Сообщение о пятилетнем ребенке с алкогольным отравлением облетело все чулымские паблики. Жители сами начали писать, что знают семью, а опека не обращала на детей особого внимания. Однако в итоге диагноз, наделавший шуму, не подтвердился. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

- Признаки отравления не подтвердились, а состояние мальчика стабилизировали, - сообщили в ведомстве, не разглашая истинный диагноз.

В то же время прокуратура начала проверку органов опеки: видимо, претензии к сотрудникам все же есть. К делу подключились и следователи. Они проверят, в каких условиях живут дети, есть ли у них еда, тепло ли в доме.

- В ходе проверки следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов системы профилактики Чулымского района на предмет халатности, - уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Тем временем КП-Новосибирск дозвонилась до органов опеки Чулымского района, чтобы узнать, как работали с семьей и где сейчас находятся сестры госпитализированного мальчика.

- Дети сейчас в безопасности. Их определили в приют. Опека подала иск в суд на лишение супругов родительских прав. Все, что написано в интернете до этого, - ложь. Опека регулярно посещала семью и работала с ней, - заверила КП-Новосибирск Ольга Калькэ, начальник отдела опеки и попечительства. - Что случилось с мальчиком, мы пока не знаем, нам еще не отдали выписной эпикриз.

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