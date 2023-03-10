Видео с задержанием подозреваемого в поджоге центра гумпомощи в Новосибирске показали в МВД

Злоумышленника искали сотрудники МВД и УФСБ России по Новосибирской области. Фото: стоп-кадр из видео ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске полицейские поймали 23-летнего красноярца, подозреваемого в поджоге центра сбора гуманитарной помощи на ОбьГЭСе. Видео задержания показали в ГУ МВД России по региону.

Злоумышленника искали сотрудники МВД и УФСБ России по Новосибирской области. Парня задержали, когда он находился в своей квартире в Заельцовском районе.

− Полицейские изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре сим-карты, четыре банковских карты, два флеш-накопителя, семь металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок, − рассказали в полиции.

Оказалось, что ранее житель Красноярска уже был судим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 167 УК РФ − «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Молодого человека заключили под стражу.

Напомним, ЧП произошло 6 марта в Советском районе. Злоумышленник разбил стекло и бросил в окно горящую тряпку. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

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