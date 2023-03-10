Не устроила сумма штрафа: в Новосибирске водитель, сбивший школьника на пешеходном переходе, обжалует приговор

Мальчику помогали прохожие. Фото: предоставлено Ириной ТОЛКАЧЕВОЙ/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске осудили водителя, сбившего школьника на пешеходном переходе. Напомним, что в конце мая 2021 года в Октябрьском районе иномарка наехала на 8-летнего мальчика. Тогда мама пострадавшего рассказывала, что дело так и не ушло в суд.

- В итоге мы добились того, чтобы дело было в суде. Суд удовлетворил наши требования частично. Обязал водителя выплатить компенсацию морального вреда – 130 тысяч рублей. 70 – ребенку, 30 матери и еще 30 за услуги адвоката, - рассказала КП-Новосибирск Галина Кобец, адвокат мальчика.

Однако водитель не согласился с суммой и решил подать апелляцию.

- Он считает, что мальчику надо выплатить всего 15 тысяч рублей, а мать – не пострадавшая. Мы подали встречную жалобу, - говорит адвокат.

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