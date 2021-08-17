«Мой мальчик ждал зеленого светофора»: жительница Новосибирска требует отдать под суд водителя, сбившего ее восьмилетнего сына

Мальчику помогали прохожие. Фото: предоставлено Ириной ТОЛКАЧЕВОЙ/Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В конце мая этого года в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Восьмилетний мальчик шел по пешеходному переходу, как вдруг в него влетела иномарка. Ребенка забрали в больницу, а водителя — в полицию. Прошло больше трех месяцев, а в суд дело так и не ушло.

В тот день, 24 мая, Вадим* вернулся из школы и пошел вместе с двумя старшими друзьями за мороженым. Дети подошли к пешеходному переходу.

— Мой мальчик ждал зеленого светофора. И вот когда дети начали переходить дорогу, в Вадима влетела машина. Ему тут же вызвали скорую, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Толкачева, мама ребенка.

Школьника забрали в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом головы, синяками и ссадинами. Оттуда Вадима отправили в нейрохирургию, где он пролежал две недели.

— Хорошо, что момент аварии попал на видеорегистратор одной женщины. Она поделилась с нами видео. Там видно, что дети ждали, когда загорится зеленый свет для них. И тут со встречной полосы выскочила машина, то есть вины детей точно нет, вся вина на водителе, — показывает кадры сибирячка.

Ребенок провел в больнице две недели. Фото: предоставлено Ириной ТОЛКАЧЕВОЙ

В ГАИ выяснили, что шофер был трезвый, влетел в ребенка, «потому что спешил». Иномарка принадлежит не ему — он взял ее в аренду.

— Этот водитель мне позвонил один раз и сказал, что прочитал в интернете, что с ребенком, мол, все нормально, будет жить. Пожелал ему скорейшего выздоровления. И даже прощения не попросил! — возмущается женщина. Но еще больше ее тревожит то, как идет расследование дела.

Прошло три месяца, а дело до сих пор не ушло в суд. По словам Ирины, дознаватели затягивают процесс.

— То им справки нужны, то еще какие-то бумаги. Хотя есть главное доказательство — видеозапись. Был только один суд, на котором водителя лишили прав. Но мы ждем суда, где он ответит за то, что покалечил ребенка. Собираемся взыскать с водителя моральную и материальную компенсацию. Ребенок получил жуткий стресс. Он боится даже подходить к дороге, не выпускает на улице мою руку. И когда это пройдет — непонятно, — добавляет Ирина.

* Имя несовершеннолетнего изменено.

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