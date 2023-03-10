В Новосибирске сайт горсовета подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали официальный сайт городского совета Новосибирска.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Хакеры атаковали официальный сайт городского совета Новосибирска. Информация об этом появилась в группе Совета депутатов в социальной сети «ВКонтакте».
Пост опубликован в четверг, 9 марта.
− Восстановительные работы могут занять несколько дней. Актуальную информацию по мероприятиям смотрите в наших социальных сетях, − говорится в публикации.
Как именно хакеры нарушили работу сайта – не уточняется.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после вмешательства хакеров в городе могли прозвучать ложные сообщения о воздушной тревоге.
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