В Новосибирске сайт горсовета подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали официальный сайт городского совета Новосибирска. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакеры атаковали официальный сайт городского совета Новосибирска. Информация об этом появилась в группе Совета депутатов в социальной сети «ВКонтакте».

Пост опубликован в четверг, 9 марта.

− Восстановительные работы могут занять несколько дней. Актуальную информацию по мероприятиям смотрите в наших социальных сетях, − говорится в публикации.

Как именно хакеры нарушили работу сайта – не уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после вмешательства хакеров в городе могли прозвучать ложные сообщения о воздушной тревоге.

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