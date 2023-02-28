В МЧС предупредили новосибирцев о фейковых объявлениях воздушной тревоги

В МЧС новосибирцев предупредили о ложных оповещениях о воздушной тревоге. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирцев предупредили о ложных объявлениях воздушной тревоги, которые могут прозвучать по телевизору или на радио. Транслируемая информация не соответствует действительности, заверили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В МЧС России уточнили, что дезинформация просочилась в эфир в результате взлома серверов.

На данный момент подобные сообщения заметили жители Подмосковья, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областей, фейковые объявления фиксировали в Воронеже, Казани, Тольятти, Краснодаре, Саратове и других городах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новосибирцев напугало сообщение о женщине с ядовитыми духами, рассылаемое в мессенджерах.

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