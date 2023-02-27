Понюхаешь их и умрешь: новосибирцев напугало сообщение о женщине с ядовитыми духами, рассылаемое в мессенджерах

Новосибирцев напугало сообщение о женщине с ядовитыми духами, рассылаемое в мессенджерах.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Новосибирцев напугало сообщение о женщине с ядовитыми духами, которое распространяется в соцсетях и мессенджерах. Из него следует, что незнакомка предлагает понюхать духи и человек, сделавший это, через некоторое время умирает.
Сибиряки, увидевшие подобное сообщение, разделились на два лагеря. Одни уверены, что это правда. Другие считают, что это фейк. В пользу последних говорят и правоохранители.
В региональном МВД КП-Новосибирск сообщили, что заявлений о ядовитых духах им не поступало.
Также сибиряки уверены, что о ложности сообщения говорит и то, что оно распространяется по разным городам России. Так идентичное сообщение напугало жителей Томска, а также Ставрополя. Однако местные паблике в соцсетях сами заявили о ложности распространяемого сообщения. А также призвали не сеять панику.
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