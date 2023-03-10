В Новосибирске на станции метро «Спортивная» установили эскалаторы не по проекту

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил замену эскалаторов на станции метро «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой
На станции метро «Спортивная» установили не те эскалаторы, которые изначально предусматривались по документам. В ходе общения с журналистами 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему это произошло.
− На тот момент, когда производились конкурсные процедуры, эскалаторы того типа, которые заложены в документации, не производились. То есть их невозможно было приобрести, − отметил градоначальник.
Поэтому было решено закупить другие эскалаторы. Устройства, по словам Анатолия Локтя, отвечают всем требованиям и имеют хорошее качество.
Мэр города добавил, что эскалаторы такого типа используются в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, испытания эскалаторов на станции метро «Спортивная» начались в январе.
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