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НовостиОбщество10 марта 2023 8:46

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» установили эскалаторы не по проекту

Анатолий Локоть подчеркнул, что устройства отвечают всем требованиям
Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил замену эскалаторов на станции метро «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил замену эскалаторов на станции метро «Спортивная». Фото: СпецТрансСтрой

На станции метро «Спортивная» установили не те эскалаторы, которые изначально предусматривались по документам. В ходе общения с журналистами 10 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему это произошло.

− На тот момент, когда производились конкурсные процедуры, эскалаторы того типа, которые заложены в документации, не производились. То есть их невозможно было приобрести, − отметил градоначальник.

Поэтому было решено закупить другие эскалаторы. Устройства, по словам Анатолия Локтя, отвечают всем требованиям и имеют хорошее качество.

Мэр города добавил, что эскалаторы такого типа используются в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, испытания эскалаторов на станции метро «Спортивная» начались в январе.

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