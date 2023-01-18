В Новосибирске начали испытания эскалаторов на станции метро «Спортивная»

На станции метро «Спортивная» начали испытания эскалаторов. Фото: СпецТрансСтрой

На станции метро «Спортивная» начали испытания эскалаторов. Занимается этим специализированная экспертная организация, сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

− Испытания проводятся в части грузоподьемности, частоты хода эскалаторной ленты, скорости, остановки и так далее. Разработана программа испытаний. Она согласована с надзорными органами, − уточнили в пресс-службе.

На проверки уйдет около месяца. После этого сотрудники Ростехнадзора примут решение о вводе устройств в эксплуатацию.

На станции 12 эскалаторов, подъем каждого – 6,9 метра. Для удобства маломобильных пассажиров оборудовали лифты.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на станции метро «Спортивная» смонтировали бронированные стекла в кассах.

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