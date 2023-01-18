В Новосибирске на станции метро «Спортивная» смонтировали бронированные стекла в кассах

Рабочие закончили оформлять кассовые зоны. Фото: СпецТрансСтрой

На станции Новосибирского метрополитена «Спортивная» установили бронированные стекла в кассах. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

Рабочие закончили оформлять кассовые зоны. Их всего две – это в общей сложности восемь окон, где можно приобрести проездной билет.

− Толщина стеклопакета − 38 миллиметров. Оно ударопрочное, пулестойкое, не рассыпается на осколки даже при сильных ударах и повреждениях, − подчеркнули в компании.

Стеклопакет соответствует российским и европейским стандартам. Относится он к ударостойкой серии шестой категории бронирования.

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