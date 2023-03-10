Новосибирская прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в квартире пенсионерки

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку после ЧП в двухэтажном доме на Калинина. Фото: Данила ШУЛЯК

В Новосибирске прокуратура Заельцовского района начала проверку после ЧП в двухэтажном доме на Калинина, 75. Напомним, там обвалился потолок в квартире 79-летней пенсионерки.

Инцидент произошел вечером 9 марта. Находиться в квартире бабушке опасно – в любой момент отсыревшие и прогнившие доски могут рухнуть вниз.

− Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования, − сообщили в региональной прокуратуре.

Примечательно, что ранее ведомство выявило нарушения требований законодательства о необходимости обследования двухэтажки. Это нужно, чтобы признать ее аварийной.

Прокурор Заельцовского района внес представление об устранении нарушений главе Центрального округа. Рассмотрение представления и восстановление прав жителей дома находится на контроле прокуратуры.

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