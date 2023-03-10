«Вода бежала ручьем»: в Новосибирске обрушился потолок в квартире 79-летней пенсионерки

Потолок в квартире пенсионерки рухнул вечером в четверг.
Фото: Данила ШУЛЯК
В Новосибирске произошло обрушение потолка в квартире двухэтажного дома на Калинина, 75. Хозяйка квартиры − 79-летняя ветеран труда Эва Рыбалко, показала корреспонденту КП-Новосибирск ужасающие последствия ЧП.
Потолок в квартире пенсионерки рухнул вечером в четверг, 9 марта. До этого оттуда просто текла вода, но ответственные лица не спешили решать проблему.
С потолка уже который день течет вода.
Фото: Данила ШУЛЯК
− Вода бежала ручьем. Приехали полицейские и сотрудники МЧС. Они мне сказали, чтобы я на кухню вообще ни ногой – там опасно находиться. Может снова потолок обрушиться, − рассказала КП-Новосибирск Эва Рыбалко. – Полицейские и МЧСники полезли на крышу, на чердак, и ужаснулись. Там все прогнило…
Ветеран труда добавила, что по потолку пошли трещины. В любой момент отсыревшие доски могут рухнуть.
Отсыревшие доски могут рухнуть в любой момент.
Фото: Данила ШУЛЯК
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