В Новосибирске прокуратура и следователи проверяют детский сад с протекшей крышей. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске в детсаду № 466 протекла крыша. На место выехали сотрудники прокуратуры.

– Прокурор Заельцовского района Олег Алексеев выехал на место, произвел осмотр помещений детского сада, – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре проверят соблюдение закона об охране жизни и здоровья детсадовцев. После проверки в ведомстве примут соответствующее решение.

Садиком с протекающей крышей заинтересовались и в Следственном комитете. По данным ведомства, протекает крыша из-за ненадлежащего состояния кровли здания.

Сотрудники СК изучают все обстоятельства. И также проводят проверку.

Ранее КП-Новосибирск писала о садике № 507, в котором тоже протекла крыша.

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