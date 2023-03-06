В Новосибирске прокуратура начала проверку после потопа в детском садике №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске прокуратура начала проверку после потопа в детском садике №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Напомним, о случившемся рассказали в соцсетях родители занимающихся там детей.

По словам новосибирцев, проблема с протекающей крышей в детсаду стоит уже не первый год. А утром 6 марта из-за потопа в садике замкнуло проводку — и дети остались без электричества.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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