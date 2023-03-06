«Везде вода, проводку замкнуло»: в Новосибирске затопило детский садик на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске затопило детский сад № 507 на Северо-Чемском жилмассиве. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске затопило детский сад № 507 на Северо-Чемском жилмассиве. Об этом рассказали в соцсетях родители детей, которые ходят туда. По их словам, ЧП случилось утром 6 марта.

— Группа, где занимаются дети 3-4 лет, находится на последнем этаже, где регулярно течет крыша. Сегодня дети пришли — группа залита водой, отключено электричество, замкнуло проводку. И никому до детей нет дела, — написали родители в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Проблеме уже несколько лет, но решить ее не могут. Дети приходят в сад, а безопасность им не обеспечена. В группе плесень, влага, а теперь еще и снега нет.

КП-Новосибирск дозвонились в детский сад, однако разговаривать с журналистами там отказались.

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