Имя космонавта Анны Кикиной увековечат в истории Новосибирска

Имя Анны Кикиной навсегда вошло в историю Новосибирска. Фото: Роскосмос.

В Новосибирске создадут комитет по увековечиванию имени Анны Кикиной – первого новосибирского космонавта, который увидел Землю со стороны. Об этом на часе прессы в пятницу, 10 марта, рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Он уточнил, что от жителей поступали разные предложения: присвоить Анне Кикиной звание почетного жителя Новосибирска, назвать в честь нее школу или планетарий.

Мэр дал поручение создать комитет по проработке этого вопроса к 130-летию Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что прилет Кикиной с МКС перенесли из-за погодных условий.

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