Экс-губернатор Виктор Толоконский стал главой совета директоров «Экспоцентра» в Новосибирске

Виктор Толоконский стал председателем совета директоров новосибирского Экспоцентра.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Бывший мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента в СФО, советник мэра и губернатора НСО Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского «Экспоцентра». Об этом сообщает Infopro54.
Политик вступил в должность с 6 марта. Он будет курировать проведение выставки «МашЭкспо Сибирь», где обсудят вопросы производства и импортозамещения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как экс-заместители бывшего мэра Городецкого получили должности в Новосибирске в начале 2023 года.
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