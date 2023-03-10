Экс-губернатор Виктор Толоконский стал главой совета директоров «Экспоцентра» в Новосибирске

Виктор Толоконский стал председателем совета директоров новосибирского Экспоцентра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полпред президента в СФО, советник мэра и губернатора НСО Виктор Толоконский возглавил совет директоров новосибирского «Экспоцентра». Об этом сообщает Infopro54.

Политик вступил в должность с 6 марта. Он будет курировать проведение выставки «МашЭкспо Сибирь», где обсудят вопросы производства и импортозамещения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как экс-заместители бывшего мэра Городецкого получили должности в Новосибирске в начале 2023 года.

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