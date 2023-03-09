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НовостиОбщество9 марта 2023 17:37

Православные активисты не согласны с мнением властей об отмене концерта Киркорова в Новосибирске

Власти считают, что для этого нет оснований
Надежда КАСЬЯНОВА
Православные активисты не согласны, что для отмены концерта Киркорова нет оснований.

Православные активисты не согласны, что для отмены концерта Киркорова нет оснований.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские православные активисты не согласны с мнением властей о том, что для отмены концерта Филиппа Киркорова на «Локомотив-Арене» нет причин. Отмены они пытаются добиться из-за скандального выступления артиста в Кремле в прошлом году. Тогда во время одного из номеров Киркоров встал на православный крест и станцевал на нем.

— Во-первых, министр спорта — это ещё не губернатор. Во-вторых, он говорит про договор и плату, а мы говорим про защиту традиционных ценностей, — отметил в беседе с «Царьград Новосибирск» член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. — Филипп Киркоров до сих пор не понёс за это уголовной ответственности. Не отменил тур и даже не изменил его название. Предоставление ему государственной площадки — это не что иное, как поддержка этой его гнусности.

О том, что для отмены выступления нет оснований, ранее сообщил глава регионального Минтранса Сергей Ахапов. По словам министра, никаких нарушений со стороной организаторов концерта Киркорова не было, а значит нет причин расторгать договор. Также министр подчеркнул, что артист извинился за тот скандальный номер и исключил его из программы.

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