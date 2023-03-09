Православные активисты не согласны с мнением властей об отмене концерта Киркорова в Новосибирске

Православные активисты не согласны, что для отмены концерта Киркорова нет оснований. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские православные активисты не согласны с мнением властей о том, что для отмены концерта Филиппа Киркорова на «Локомотив-Арене» нет причин. Отмены они пытаются добиться из-за скандального выступления артиста в Кремле в прошлом году. Тогда во время одного из номеров Киркоров встал на православный крест и станцевал на нем.

— Во-первых, министр спорта — это ещё не губернатор. Во-вторых, он говорит про договор и плату, а мы говорим про защиту традиционных ценностей, — отметил в беседе с «Царьград Новосибирск» член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий. — Филипп Киркоров до сих пор не понёс за это уголовной ответственности. Не отменил тур и даже не изменил его название. Предоставление ему государственной площадки — это не что иное, как поддержка этой его гнусности.

О том, что для отмены выступления нет оснований, ранее сообщил глава регионального Минтранса Сергей Ахапов. По словам министра, никаких нарушений со стороной организаторов концерта Киркорова не было, а значит нет причин расторгать договор. Также министр подчеркнул, что артист извинился за тот скандальный номер и исключил его из программы.

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