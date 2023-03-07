В Новосибирске не нашли оснований для отмены концерта Киркорова

Власти не нашли оснований для отмены концерта Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирской области не нашли оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова, который доложен состояться 5 апреля на «Локомотив-Арене». Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном Минспорта.

— Учреждение предоставляет площадку для проведения мероприятий третьим лицам на условиях договора оказания услуг и не является организатором концерта Филиппа Киркорова. В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта, — сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

По словам министра, «Локомотив-Арена» находится на балансе областной спортивной школы по волейболу, и та не получала от организаторов никаких уведомлений об отмене концерта. Также, по информации организаторов, номер, ставший причиной скандала и оскорбивший чувства верующих, исключен из программы.

Напомним, что в начале марта члены Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей обратились к властям с просьбой отменить концерт Филиппа Киркорова. Поводом стало скандальное выступление Киркорова в Кремле в апреле прошлого года. Тогда артист во время номера на песню «Мария Магдалена» встал на опрокинутый крест и станцевал на нем.

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