Новосибирские врачи прооперировали 13-летнюю девочку, пытавшуюся покончить с собой

После операции девочка будет восстанавливаться около трех лет. Фото: предоставлено мамой девочки

В Новосибирске прооперировали 13-летнюю девочку, которая пыталась покончить с собой. По словам матери подростка, причиной стала травля в школе. Произошло ЧП в начале февраля этого года.

По словам правозащитницы Анны Тажеевой, девочке вставили шурупы в сломанное бедро. После операции на восстановление подростка уйдет не менее трех лет.

У девочки, кроме перелома бедра, также было сотрясение и компрессионный перелом позвоночника.

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