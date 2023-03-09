Прокуратура опровергла алкогольное отравление у 5-летнего мальчика из Новосибирской области

Алкогольное отравление у мальчика не подтвердилось.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирская прокуратура опровергла алкогольное отравление у 5-летнего мальчика из Чулымского района.
— Проверкой установлено, что состояние несовершеннолетнего стабилизировано, признаки отравления не подтвердились, — сообщили в региональной прокуратуре.
В прокуратуре добавили, что во время проверки нашли нарушения в работе местных органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Начальнику отела полиции «Чулымский» внесли представление.
Напомним, по сообщению следователей, мальчик и его сестра воспитываются в неблагополучной семье. Оба родителя злоупотребляют алкоголем.
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