Прокуратура опровергла алкогольное отравление у 5-летнего мальчика из Новосибирской области

Алкогольное отравление у мальчика не подтвердилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская прокуратура опровергла алкогольное отравление у 5-летнего мальчика из Чулымского района.

— Проверкой установлено, что состояние несовершеннолетнего стабилизировано, признаки отравления не подтвердились, — сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что во время проверки нашли нарушения в работе местных органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Начальнику отела полиции «Чулымский» внесли представление.

Напомним, по сообщению следователей, мальчик и его сестра воспитываются в неблагополучной семье. Оба родителя злоупотребляют алкоголем.

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