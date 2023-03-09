Следователи начали проверку после алкогольного отравления у 5-летнего мальчика под Новосибирском.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области следователи организовали проверку после того, как 5-летний мальчик попал в больницу. Врачи заподозрили у него алкогольное отравление. Как сообщили КП-Новосибирск, в местной опеке, точный диагноз ребенка еще устанавливают. Известно, что малыш и его сестра воспитываются в неблагополучной семье.
– Родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период. Проводится доследственная проверка данной информации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
Следователи изучат все обстоятельства случившегося. Оценят действия сотрудников опеки Чулымского района на халатность. После проверки примут решение в соответствии с законодательством.
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