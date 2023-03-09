Следователи начали проверку после алкогольного отравления у 5-летнего мальчика под Новосибирском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области следователи организовали проверку после того, как 5-летний мальчик попал в больницу. Врачи заподозрили у него алкогольное отравление. Как сообщили КП-Новосибирск, в местной опеке, точный диагноз ребенка еще устанавливают. Известно, что малыш и его сестра воспитываются в неблагополучной семье.

– Родители малолетних злоупотребляют алкоголем, а в доме отсутствуют продукты питания и дрова для отопления дома в зимний период. Проводится доследственная проверка данной информации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следователи изучат все обстоятельства случившегося. Оценят действия сотрудников опеки Чулымского района на халатность. После проверки примут решение в соответствии с законодательством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер