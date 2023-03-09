«Хотел быть таксистом»: что известно о возможном убийце женщины, продававшей авто под Новосибирском

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве женщины, продававшей авто в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве женщины, продававшей авто в Новосибирской области. Напомним, произошла история в 2021 году: летом 24-летний парень нашел объявление о продаже машины в интернете. Связался с продавцом, которым и была 44-летня сибирячка, встретился с ней и отдал деньги.

Однако обещанную машину он так и не получил. По версии следствия, уже осенью парень встретился с женщиной, чтобы потребовать у нее деньги назад. Он вывез ее в лес в Коченевском районе, больше 80 раз ударил ее ножом и сбежал. Тело сибирячки обнаружили спустя два года.

— Известно, что подозреваемый — уроженец Узбекистана. Он жил в Новосибирске, а машина ему была нужна, чтобы начать работать в такси, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас 24-летнего парня обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Его уголовное дело направили в суд.

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