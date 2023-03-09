«Ударил ножом 80 раз»: в Новосибирской области женщину, продававшую авто, убил покупатель

В Новосибирской области 44-летнюю женщину жестоко убили при продаже автомобиля. Фото: СК РФ НСО

В Новосибирской области 44-летнюю женщину жестоко убили при продаже автомобиля. Случилось все летом 2021 года: 24-летний покупатель больше 80 раз ударил ее ножом.

— Летом 2021 года обвиняемый решил приобрести автомобиль и на одном из сайтов в интернете нашел объявление жительницы Новосибирска о продаже автомобиля. Через несколько дней мужчина встретился с ней и передал ей деньги, но машину так и не получил, — рассказали в Следственном комитете. — В середине октября парень встретился с женщиной, требуя вернуть ему деньги за машину, и увез ее в Коченевский район. В лесу, недалеко от рабочего поселка Коченево он взял нож и больше 80 ударил ее, а потом скрылся с места преступления.

Женщина скончалась на месте от полученных травм, но ее тело нашли только в июле 2022 года.

24-летнего парня обвиняют в убийстве с особой жестокостью по статье 105 УК РФ. Сейчас его дело направлено в суд.

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