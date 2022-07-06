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Происшествия6 июля 2022 5:43

Следователи возбудили уголовное дело после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины

Возраст погибшей устанавливают
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Следователи возбудили уголовное тела после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины. Фото: СК РФ НСО.

Следователи возбудили уголовное тела после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения разложившегося трупа женщины. Останки нашли 3 июля в лесопосадке, в южном направлении от трассы рабочего поселка Коченево, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи осмотрели место ЧП и сами останки. По предварительным данным, они принадлежат женщине. Её возраст устанавливают, – уточнили в Следкоме.

В СК проводят комплекс мер, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судмедэкспертиза. Она определит давность и причину гибели человека. Полученную информацию проверят по базе данных без вести пропавших людей.

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