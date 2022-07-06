Следователи возбудили уголовное дело после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины

Следователи возбудили уголовное тела после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины. Фото: СК РФ НСО.
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения разложившегося трупа женщины. Останки нашли 3 июля в лесопосадке, в южном направлении от трассы рабочего поселка Коченево, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– Следователи осмотрели место ЧП и сами останки. По предварительным данным, они принадлежат женщине. Её возраст устанавливают, – уточнили в Следкоме.
В СК проводят комплекс мер, которые направлены на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судмедэкспертиза. Она определит давность и причину гибели человека. Полученную информацию проверят по базе данных без вести пропавших людей.
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