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Происшествия4 июля 2022 16:10

В Новосибирской области нашли разложившийся женский труп

Его обнаружил мужчина, когда пошел собирать веники для бани
Надежда КАСЬЯНОВА
Труп пролежал в лесу около двух лет. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Труп пролежал в лесу около двух лет. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирской области недалеко от деревни Троицк нашли разложившийся женский труп. На него наткнулся местный житель, который пошел в лес нарезать веток для банных веников. В МВД КП-Новосибирск подтвердили информацию.

— Когда нашли труп, сразу вызвали полицию. Сотрудники провели обход местных жителей с просьбой в опознании человека, но безуспешно. Полицейские сказали, что труп пролежал там около двух лет, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Труп принадлежит женщине около 30 лет. Особые приметы: верхние три зуба из жёлтого металла.

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