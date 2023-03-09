После взрыва в Новосибирске девятиэтажку отключили от газа из-за неисправных шлангов

В Новосибирске дом недалеко от Линейной отключили от газа на три недели из-за неисправных шлангов. Фото: Никита МАНЬКО

В Заельцовском районе дом неподалеку от Линейной, 39 отключили от газа на три недели из-за двух неисправных шлангов. Об этом КП-Новосибирск рассказал житель дома на Красном проспекте, 87/2 Вадим.

– Комиссия обнаружила неисправность в двух газовых шлангах. Сказали, что они тоже не сертифицированы. И в результате весь дом отключили от газа с 17 февраля. До сих пор не подключили, – сообщил КП-Новосибирск Вадим.

При этом, по словам местных, в обслуживающей компании тоже не знают об отключении. Сейчас жители собирают подписи, чтобы перевести весь дом с газа на электричество – Вадим предполагает, что отсутствие газа связано с переходом на другую систему.

Как уточнил КП-Новосибирск прокурор города Роман Сивак, изначально дома вблизи Линейной, 39 отключали от газа, но лишь до тех пор, пока не были ликвидированы последствия катастрофы. При этом он подчеркнул, что ресурсоснабжающая организация была обязана уведомить жителей об отключениях. Прокурор посоветовал жильцам подать заявление, после чего в надзорном органе проведут проверку по данной ситуации.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что соседи разрушенного взрывом дома на Линейной в Новосибирске месяц живут с выбитыми окнами.

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