«Вместо стекла – пакеты»: соседи разрушенного взрывом дома на Линейной в Новосибирске месяц живут с выбитыми окнами

В Новосибирске жители Линейной, 41 месяц живут с разбитыми окнами. Фото: Никита МАНЬКО

Соседи разрушенного взрывом дома на Линейной в Новосибирске месяц живут с выбитыми стеклами в окнах. Они вклеивают в раму полиэтиленовые пакеты, рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

– На Линейной, 39/1 и 41 в домах выбило стекла и пошла трещина. Кто-то из соседей поставил сам новые окна, кто-то ждет компенсации, – поделилась с КП-Новосибирск соседка.

От взрыва выбило стекла даже на балконах и лоджиях. Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, трагедия произошла 9 февраля. В пресс-центре мэрии отмечают, что окна, лоджии и балконы на Линейной, 39/1 уже заменили. По вопросам компенсации за разбитые стекла в общественную приемную обратились 7 жителей соседних домов. В домах на Линейной, 37 и 41 проводят техническую оценку поврежденных окон и балконов.

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