В центре Новосибирска сильный ветер оторвал дорожные знаки

Сильный ветер оторвал дорожные знаки.
Фото: Александр ГЛУЗ
В центре Новосибирска штормовой ветер, обрушившейся на город 8 марта, оторвал знаки дорожного движения.
По сообщению паблика ВКонтакте «АСТ-54», знаки провисли над Вокзальной магистралью.
Напомним, что непогода стала причиной не только провисших знаков, но и поврежденных линий электропередач. Так в Новосибирской области около 14 тысяч человек остались без света.
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