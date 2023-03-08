В центре Новосибирска сильный ветер оторвал дорожные знаки

Сильный ветер оторвал дорожные знаки. Фото: Александр ГЛУЗ

В центре Новосибирска штормовой ветер, обрушившейся на город 8 марта, оторвал знаки дорожного движения.

По сообщению паблика ВКонтакте «АСТ-54», знаки провисли над Вокзальной магистралью.

Напомним, что непогода стала причиной не только провисших знаков, но и поврежденных линий электропередач. Так в Новосибирской области около 14 тысяч человек остались без света.

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