«Люди остались без света, ураган с ног сбивает»: на Новосибирск 8 марта обрушились дождь со снегом и штормовой ветер

В Международный женский день погода не пощадила столицу Сибири. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Международный женский день погода не пощадила столицу Сибири. На город обрушился снег с дожем и штормовой ветер.

Праздничный день не принес в город хорошую погоду. Люди вязнут в снегу и лужах по дороге в магазин. Их легко сносит ветер на пути к остановке, подгоняя вперед по гололедице или же наоборот отталкивая назад.

— За ночь намело снега по щиколотку. Утром шел дождь, был сильный ветер. Я еле дошёл до магазина — ноги увязали в каше из снега и воды, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Иван.

По словам другой жительницы Новосибирска, ее чуть не сдула по дороге до автобусной остановки в Первомайском районе. Девушка шла в сторону остановки «микрорайон Березовый» и отчаянно боролось с ветром, который все норовил сдуть ее с тротуара на проезжую часть.

— Ветер очень сильный. Буквально сносит с ног, — пожаловалась девушка КП-Новосибирск.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, скорость ветра сегодня достигает 9-14 м/с, местами его порыва достигают 20 м/с. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и снеге с дождем.

Напомним, что непогода стала причиной обесточивания 14 тысяч жителей Новосибирской области. Из-за сильного ветра в некоторых населенных пунктах оборвало провода. Под отключения попали как районы Новосибирска, так и области.

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