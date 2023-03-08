Новосибирцы стали чаще пить крепкий алкоголь из-за санкций

Спрос на крепкий алкоголь вырос за год на 8,2%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирской области стали чаще пить крепкий алкоголь в 2022 году. Специалисты связывают рост спроса со стрессом, вызванным санкциями и спецоперацией. Об этом в беседе с РБК Новосибирск рассказала заведующая кафедра общей социологии Экономического факультета НГУ Татьяна Черкашина.

— Потребление крепкого алкоголя растет все то время, в течение которого Росалкогольрегулирование публикует данные — с 2017 года. В этом плане рост розничных продаж в 2022 году продолжает сложившуюся ранее тенденцию. Но отличие 2022 года — изменение сезонных колебаний в потреблении. Если в предыдущие годы розничные продажи всех видов крепкого алкоголя заметно падали в летние месяцы по сравнению с зимой, то в прошедшем году это сокращение было меньше, а для ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% практически не наблюдалось, — рассказала Черкашина.

По данным агентства FinExpertiza, которое ссылается в своих исследованиях на Росалкогольрегулирование, в прошлом году в Новосибирской области спрос на крепкий алкоголь вырос на 8,2%. Оказалось, что в среднем один человек выпивает около 5,5 литров.

Если спрос на крепкий алкоголь вырос, то на пивоваренную продукцию и вино, наоборот, снизился: на 2,2% — 58,1 литра на человека и на 6,3% — 5,8 литра соответственно.

Напомним, что в Новосибирске самым пьющим районом оказался Октябрьский. К таким выводам пришли аналитики, проанализировав количество сетевых алкомаркетов и розничных точек продажи спиртного.

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