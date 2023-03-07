В Новосибирске аналитики назвали самые пьющие районы Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске аналитики назвали самые пьющие районы Новосибирска. Рейтинг составляли по количеству сетевых алкомаркетов и розничных точек продажи спиртного.

Так, по данным аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, в тройку анти-лидеров по данному вопросу в Новосибирске вошли Октябрьский район, где расположено около 166 точек продажи алкоголя, Кировский район, где их 159 и Ленинский район, где точек 158. В тройку «рекордсменов» не попал Калининский район, где алкоголь можно купить в 146 точках.

Однако, если определять самые «пьющие» район по числу алкоточек на одного жителя, то позиции рейтинга сменятся: на первом месте окажется Центральный район с одной алкоточкой на 701 человека, на втором — Железнодорожный — с одной точкой на 808 жителей, а на третьем — Первомайский с одной точкой на 981 жителя.

Всего в Новосибирске приблизительно 1200 точек, где продают алкоголь.

Однако в числе рекордсменов употребления алкоголя по стране Новосибирск не находится. Так, в числе лидеров по розничным продажам оказались Карелия, Сахалинская область и Республика Коми.

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