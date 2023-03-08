В Новосибирской области ограничили движение рейсовых автобусов из-за метели

Движение рейсового транспорта ограничили по федеральным дорогам. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области 8 марта из-за метели ограничили движение рейсового транспорта по федеральный дорогам. Об этом сообщили в Сибуправтодор.

— В связи со сложными погодными условиями ограничено движение пассажирского рейсового транспорта по федеральным автодорогам Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» с 05:00 до 10:00, — сообщили в управлении.

Напомним, что спасатели предупреждали сибиряков о непогоде в праздничный день. Сегодня, 8 марта, ожидается сильный ветер до 18-23 м/с, гололедица, а также метель с дождем и мокрым снегом.

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