МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре 8 марта

8 марта ожидается ветер до 18-23 м/с. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о надвигающейся непогоде. По данным, в Международный женский день сибиряков ожидается сильный ветер и метель.

— 8 марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами пройдут сильные снегопады. Днём ожидается снег с дождём, гололёд, метели, усиление ветра до 18-23 м\с, снежные заносы, — сообщили в региональном МЧС.

Спасатели предупредили, что из-за непогоды могут возникнуть различные чрезвычайные ситуации. Например, связанные с обрывом проводов и срывом крыш, падением деревьев и ветвей, а также слабо закрепленных конструкций.

Напомним, что на этой недели в Новосибирскую область вернуться морозы до -22 градусов.

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