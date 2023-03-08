Под Новосибирском пропала 89-летняя худенькая пенсионерка

Женщина пропала 16 февраля. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Тогучинском районе Новосибирской области пропала 89-летняя Анна Галактионова. О местоположении женщины ничего не известно с 16 февраля.
Анна худощавого телосложения, ее рост 160 см, волосы седые.
Неизвестно, в чем женщина была одета в день пропажи.
Напомним, что до сих пор продолжаются поиски 20-летнего Максима Ткачука. Молодой человек уехала на заработки в Барнаул, обещал выйти на связь. Однако с 18 февраля о его местоположении ничего не известно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер