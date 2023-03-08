Под Новосибирском пропала 89-летняя худенькая пенсионерка

Женщина пропала 16 февраля. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Тогучинском районе Новосибирской области пропала 89-летняя Анна Галактионова. О местоположении женщины ничего не известно с 16 февраля.

Анна худощавого телосложения, ее рост 160 см, волосы седые.

Неизвестно, в чем женщина была одета в день пропажи.

Напомним, что до сих пор продолжаются поиски 20-летнего Максима Ткачука. Молодой человек уехала на заработки в Барнаул, обещал выйти на связь. Однако с 18 февраля о его местоположении ничего не известно.

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