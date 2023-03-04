«Уехал в Барнаул на заработки»: в Новосибирской области пропал 20-летний парень с рюкзаком

О местонахождении молодого человека неизвестно с 18 февраля. Фото: «Лиза Алерт».

В поселке Приобский Новосибирской области пропал 20-летний Максим Рафаэльевич Ткачук. О его местонахождении неизвестно с 18 февраля.

— Молодой человек снимает квартиру с соседом. В начале февраля сообщил родным, что поедет на заработки в Барнаул и вернется через две недели, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Лизы Алерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Перед уходом был одет в черную куртку с меховым воротником, черную толстовку, черные штаны, темно-серые кроссовки, на спине — черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли многодетную мать, которая исчезала на 10 дней.

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