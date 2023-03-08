«Директор пошел нам навстречу»: третьеклассника из Новосибирска, сломавшего позвоночник на физкультуре, перевели на домашнее обучение

Школьник ходит в «ошейнике» и в корсете. Фото: предоставлено Ольгой Акимовой

Третьеклассника из Новосибирска, сломавшего позвоночник на уроке физкультуры, перевели на домашнее обучение.Об этом рассказала мама мальчика.

- Меня вызвали к директору школы. Я написала заявление на индивидуальное обучение. К нам будет приезжать учитель, а какие-то уроки будут в онлайн-формате. Обучение будет в полном объеме. Пообещали, что предоставят бассейн для реабилитации, когда врач назначит, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама мальчика.

По словам женщины, к делу также подключился Следственный комитет. Там с нее взяли объяснительную.

- Плюс к нам из ПДН приходили, смотрели условия проживания, - уточняет женщина.

Напомним, что школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры. Инцидент произошел в Заельцовском районе. Мальчик неудачно кувыркнулся, а педагог, по словам мамы мальчика, назвала его симулянтом.

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