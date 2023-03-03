Третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры: учитель назвала его симулянтом

Школьник ходит в «ошейнике» и в корсете. Фото: предоставлено Ольгой Акимовой

В Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры. Информация об этом появилась в группе «ЧП-Новосибирск». Инцидент произошел в Заельцовском районе. Подробности корреспонденту КП-Новосибирск рассказала мама мальчика.

- Сыну 9 лет. Мне позвонили из школы и сказали, что нужно забрать ребенка: он жалуется на боли в спине. Я сказала, приеду через час, была на работе и не оценила всю серьезность. Через 40 минут мне снова позвонили и сказали, что нужно уже срочно приехать. У сына подозрение на перелом позвоночника, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Акимова, мама мальчика.

Когда женщина приехала, то увидела сына, который лежал на кушетке. Позже его забрали на скорой помощи в больницу.

- Ребенок рассказал, что делали на уроке физкультуры кувырки. Между двух стоек была натянута скакалка и вот через нее они выполняли упражнение. Сын сделал кувырок и почувствовал резкую боль в спине, не мог пару секунд дышать. Сказал об этом учителю физкультуры, а она его посадила на скамейку со словами: «Иди, посиди симулянт», - рассказала КП-Новосибирск мама школьника.

В больнице мальчику стало плохо, он потерял сознание. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом трех позвонков в грудном отделе и растяжение шеи.

- Сын 5 дней пролежал в больнице. Сейчас уже дома. Информацию о травме передали в полицию, но никто со мной так и не связался. Со школы так же. Я пыталась узнать результаты внутреннего школьного расследования, но мне их тоже не сообщили, - добавила Ольга.

Женщина переживает, что об инциденте забудут и виновные не будут наказаны.

- Я связывалась со школой, спрашивала, как будет организовано обучение у ребенка. Нам теперь нужно домашнее обучение на полгода. Ребёнок ходит в корсете. Его надо полтора часа носить, час лежать и так весь день чередовать. Мне сказали, что у нас есть два варианта: или переводимся в школу по месту жительства, или нам скидывают задания, и мы выполняем, - возмущается женщина. – А кто ему будет новые темы объяснять? Тот же английский. Ну и посоветовали нанять репетитора за свой счет.

Ольга не собирается замалчивать случившееся, говорит, что будет писать заявление в прокуратуру.

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