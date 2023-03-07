Выходят замуж до 30 и долго живут: Новосибирскстат «нарисовал» портрет среднестатистической сибирячки

В Новосибирской области около полутора миллиона женщин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирскстат составил общую статистику о прекрасной половине региона за период с 2020 по 2022 в преддверии 8 Марта. По его данным, на начало прошлого года в области проживало 1 миллион 485 тысяч женщин — 53,4% от населения региона. Причем в сельской местности проживает всего 294 тысячи женщин от их общей численности — 19,8%.

— На каждую 1000 мужчин приходится 1148 представительниц прекрасного пола. Причем ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. В среднем на 100 новорожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков, — сообщили в Новосибирскстате.

Средний возраст женщин в Новосибирской области — 42,4 года. Выходить замуж представительницы прекрасного пола предпочитают в 20-29 лет. Впервые узами брака сочетались 12,3 тысячи женщин, повторно — 6,9 тысяч.

Напомним, что в 2022 году 100-летний порог переступили 230 сибирячек. Женщин старше 80 лет в Новосибирской области насчитывается более 76 тысяч.

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