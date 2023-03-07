В прошлом году 100-летний юбилей отпраздновали 230 женщин. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области 230 женщин отпраздновали 100-летний юбилей в прошлом году. Об этом сообщили в Новосибирскстате. Всего же на территории региона проживает около 1,5 миллиона представительниц прекрасного пола.

— На начало 2022 года в возрасте 80 лет и старше насчитывалось 76,3 тысячи женщин, из них 230 женщин перешагнули столетний рубеж, — рассказали аналитики.

По данным Новосибирскстата, средний возраст сибирячки составляет 42,4 года, причем горожанки обычно немного моложе сельских жительниц.

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