В прошлом году 100-летний юбилей отпраздновали 230 женщин.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области 230 женщин отпраздновали 100-летний юбилей в прошлом году. Об этом сообщили в Новосибирскстате. Всего же на территории региона проживает около 1,5 миллиона представительниц прекрасного пола.
— На начало 2022 года в возрасте 80 лет и старше насчитывалось 76,3 тысячи женщин, из них 230 женщин перешагнули столетний рубеж, — рассказали аналитики.
По данным Новосибирскстата, средний возраст сибирячки составляет 42,4 года, причем горожанки обычно немного моложе сельских жительниц.
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