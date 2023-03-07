Полицейские нашли хозяев рыжей кошки, выпавшей с 11-го этажа в Новосибирске. Фото: "Любить Новосибирск" // стоп-кадр.

В Новосибирске полиция нашла хозяев рыжей кошки, выпавшей с 11-го этажа на улице Пархоменко. Животное приземлилось на машину и разбило лобовое стекло.

– 4 марта около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на автомобиль гражданки упало животное-котёнок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, провели поквартирный обход, опросили граждан. Хозяева животного были установлены, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, животное упало в результате несчастного случая. Очевидцы же уверены, что кошку выбросили специально.

Бедняжку пытались спасти, но до ветеринара не довезли – умерла по дороге.

– По факту случившегося проводится проверка, – добавили в полиции.

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