Не довезли до ветеринара: в Новосибирске рыжую кошку сбросили с 11-го этажа

В Новосибирске неизвестный выкинул кошку с 11-го этажа. Фото: "Любить Новосибирск" // стоп-кадр.

В Новосибирске после падения с высоты погибла кошка. Очевидцы утверждают, что животное выбросили с 11-го этажа.

– Ночью неизвестные люди в новосибирском доме на Пархоменко, 25/1 выбросили кошку из окна 11 этажа, – написали горожане в телеграм-канале «Любить Новосибирск».

Известно, что кошку пытались спасти. Соседи повезли ее к ветеринару. Но не умпели – несчастная умерла по пути в клинику.

Очевидцы добавили, что кошка упала на машину и разбила лобовое стекло.

Местные жители написали заявление в полицию. Они надеются, что живодера найдут и накажут.

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